В Самаре мужчина погиб под поездом на станции Безымянка

В воскресенье, 4 февраля, на железной дороге произошло ЧП со смертельным исходом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Вечером около ж/д станции Безымянка под поезд попал 67-летний мужчина. По предварительным данным, он смотрел в экран смартфона, когда переходил пути, и не успел покинуть опасную зону. Машинист поезда не смог предотвратить столкновение. От полученных травм пешеход погиб.
Следователи ведут проверку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!