В Самаре мужчина погиб под поездом на станции Безымянка

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В воскресенье, 4 февраля, на железной дороге произошло ЧП со смертельным исходом. Об этом сообщает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Фото: Центральный МСУТ СК России