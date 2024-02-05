Жителя Московской области будут судить в Самаре за сбыт поддельных денег

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сбыте поддельных денег.

По версии следствия, 35-летний житель Московской области приобрел в столице поддельные банкноты. В мае 2023 г. он приехал в Самару с четырьмя фальшивками, чтобы сбыть их тут. Пятитысячными купюрами мужчина расплачивался в табачных магазинах.

Ранее его уже судили за аналогичные преступления в Московской области. Сейчас уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Самары.