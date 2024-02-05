Жителя Московской области будут судить в Самаре за сбыт поддельных денег

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о сбыте поддельных денег.
По версии следствия, 35-летний житель Московской области приобрел в столице поддельные банкноты. В мае 2023 г. он приехал в Самару с четырьмя фальшивками, чтобы сбыть их тут. Пятитысячными купюрами мужчина расплачивался в табачных магазинах.
Ранее его уже судили за аналогичные преступления в Московской области. Сейчас уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.