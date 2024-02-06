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На должность председателя 11-го ААС рекомендован Виктор Романов

МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 5 февраля, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрела заявления о рекомендации кандидатом на должность председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (11 ААС), расположенного в Самаре.

Рекомендации добивались Наиля Сафаева, которая возглавляет 11 ААС с 2017 г. (срок ее полномочий истек), и Виктор Романов, возглавляющий Арбитражный суд Волгоградской области. По данным издания pravo.ru, Наиля Сафаева отозвала свое заявление. Виктор Романов получил рекомендацию.

Кроме того ВККС рассмотрела заявления двух кандидатов на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, также расположенного в Самаре. Должность освободилась  На нее претендовали двое - Игорь Пак, который сейчас трудится зампредом этого суда, и исполняющий обязанности главы Верховного суда Республики Башкортостан Иван Семенов.

Игорь Пак отозвал заявление, а к Семенову возникли вопросы и Высшая квалификационная коллегия судей отказала ему в рекомендации.

Напомним, пост главы Шестого кассационного суда освободился после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова.

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