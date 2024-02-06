16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В марте в Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом" Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье" Самарский театр драмы оснастили новым световым оборудованием на 37 млн рублей В театре оперы и балета презентуют фильм о самарском балете "Игорь Чернышев. Язык танца" Стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье"

Театр Культура

В марте в Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 15 марта по 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом" (12+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Автор идеи и программы фестиваля — заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Самарской области Светлана Хумарьян. Художественный руководитель фестиваля — худрук и главный дирижер театра оперы и балета им. Шостаковича Евгений Хохлов.

Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов.

"На самарских подмостках будут представлены Большой театр республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония", - отмечается в сообщении.

Откроется фестиваль оперой Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста" (15 марта). Полная программа фестиваля доступна по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3