В марте в Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом"

С 15 марта по 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом" (12+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Автор идеи и программы фестиваля — заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Самарской области Светлана Хумарьян. Художественный руководитель фестиваля — худрук и главный дирижер театра оперы и балета им. Шостаковича Евгений Хохлов.
Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов.
"На самарских подмостках будут представлены Большой театр республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония", - отмечается в сообщении.
Откроется фестиваль оперой Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста" (15 марта). Полная программа фестиваля доступна по ссылке.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.