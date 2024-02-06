В марте в Самаре пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом"

С 15 марта по 7 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет фестиваль оперного искусства "Славянский дом" (12+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Автор идеи и программы фестиваля — заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Самарской области Светлана Хумарьян. Художественный руководитель фестиваля — худрук и главный дирижер театра оперы и балета им. Шостаковича Евгений Хохлов.

Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов.

"На самарских подмостках будут представлены Большой театр республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония", - отмечается в сообщении.

Откроется фестиваль оперой Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста" (15 марта). Полная программа фестиваля доступна по ссылке.