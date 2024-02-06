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Преступления Происшествия

Самарец забрал 1,5 млн руб. у обманутого пенсионера и пойдет под суд

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 39-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

29 декабря 2023 г. 83-летний мужчина лишился 1,5 млн рублей. Ему позвонил незнакомец и сказал, что супруга пенсионера виновницей ДТП. В результате пострадал человек, и сама женщина находится в больнице. Потерпевшего убедили, что срочно нужны деньги "для решения проблем". Пенсионер растерялся и выполнил условия. Он подготовил деньги, вещи для жены и под диктовку написал заявления в нескольких экземплярах. Все это пожилой мужчина передал приехавшему незнакомцу. Вскоре самарцу позвонила супруга, и выяснилось, что никакой аварии не было.

Полицейские в течение суток нашли приезжавшего к пенсионеру курьера. Подозреваемый рассказал, что нашел "подработку" в интернете. От него требовалось забирать деньги и переводить их на указанные счета. Себе мужчина оставлял процент от суммы. Также, по словам задержанного, перед первым заданием он отправил "работодателю" фото своего паспорта, а также видео себя на фоне номера своей квартиры и адресной таблички на доме.

Также мужчина сказал, что догадался о незаконности работы, когда переводил деньги, но все равно выполнил задание, чтобы получить 40 тыс. рублей. Позже он вернул деньги потерпевшему и обещал принять меры для полного возмещения ущерба. Сейчас арестовано имущество обвиняемого на 2 млн рублей.

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