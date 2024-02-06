62-летняя учительница из Тольятти взяла для мошенников кредит на миллион рублей

В Тольятти возбудили очередное уголовное дело из-за интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

62-летней местной жительнице, работающей учителем, в мессенджере написал якобы сотрудник банка. Он утверждал, что в этот момент на женщину оформляют кредит, и предложил помощь. Нужно было всего лишь сообщить свои личные данные. Тольяттинка сделала это, и на нее тут же оформили и обналичили кредит на 1 млн рублей.

Теперь правоохранители разыскивают обманувших женщину злоумышленников.