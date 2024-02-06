62-летняя учительница из Тольятти взяла для мошенников кредит на миллион рублей

В Тольятти возбудили очередное уголовное дело из-за интернет-мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
62-летней местной жительнице, работающей учителем, в мессенджере написал якобы сотрудник банка. Он утверждал, что в этот момент на женщину оформляют кредит, и предложил помощь. Нужно было всего лишь сообщить свои личные данные. Тольяттинка сделала это, и на нее тут же оформили и обналичили кредит на 1 млн рублей.
Теперь правоохранители разыскивают обманувших женщину злоумышленников.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..