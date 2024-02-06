В Самарской области при выполнении работ на объекте нацпроекта учли предстоящий паводок

В Самарской области на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина работы не прекращаются даже зимой. Так, в Кошкинском районе на участке автомобильной дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км в настоящее время дорожники проводят ремонт и замену водопропускных труб, расположенных под автомобильной дорогой.
Всего на участке обновят 38 труб, 9 из которых будут устроены заново. Фотографии выполняемых работ размещены в сообществе нацпроекта "Дороги Самарской области" — https://vk.com/bkadsamarobl.
Основную их часть планируется закончить до наступления паводка, который в этом году ожидается в регионе обильным из-за снежной зимы. Ремонт труб до наступления весны позволит справиться с пропуском воды и не допустить ее попадания на проезжую часть.
"В этом году снега очень много. Мы ждем сильного половодья, если снег не успеет вымерзнуть. Надеемся, что критической ситуации на указанной дороге не возникнет", — говорит начальник Кошкинского дорожно-эксплуатационного управления ГКП "Агентство по содержанию автомобильных дорог Самарской области" Ренат Мустафин.
Напомним, что капитальный ремонт автомобильной дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки" — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района начат в 2023 году и должен быть завершен в 2025 году.
Дорога пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область — Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.
В 2023 г. подрядная организация завершила работы по устройству выравнивающего слоя покрытия автомобильной дороги, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в зимний период и облегчить содержание трассы. Также выполнены работы по устройству опор освещения в деревне Новое Фейзуллово, которую пересекает дорога.
В текущем году вдоль автомобильной дороги в черте населенного пункта будут построены тротуары. Также подрядная организация планирует завершить работы по ремонту двух мостов в составе дороги, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и оснащению трассы современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. В случае отсутствия нештатных ситуаций объект планируется сдать в эксплуатацию раньше срока — в дорожном сезоне 2024 года.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?