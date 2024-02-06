В Самаре пропала 16-летняя девушка

Самарские полицейские разыскивают 16-летнюю пропавшую девушку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Алина Березовская 1 февраля ушла из дома на ул. Куйбышева, 104. Днем она была в районе Некрасовского спуска, а потом пропала.
Сейчас полицейские, в том числе обследуют Волгу с помощью судна на воздушной подушке и беспилотника, а также опрашивают жителей с. Рождествено.
Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, рост 160 — 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, русые волосы, была одета в красный пуховик, серую кофту, черные джинсы и черные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, правоохранители просят сообщить информацию по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 332-03-03, 102 или 8(999)-701-02-33 (телефон дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области).
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!