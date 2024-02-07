В Самарской области перекрыта еще одна дорога для автобусов, маршруток и фур

В среду, 7 февраля, из-за непогоды введено временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м. р. Красноярский);



Ориентировочное время окончания ограничения движения 14:00 7 февраля, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, ограничения также введены на на участке км 93 — км 126 М-5 "Урал".