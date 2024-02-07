Третий год мобильный пункт приёма вторсырья ЭкоСтройРесурс курсирует по региону, собирая у населения сортированные отходы. В прошедшие выходные он отправился в один из районов Самары, являющийся лидером по сбору вторсырья в ЭкоМобиль.

Несмотря на холодную погоду, жители уже ждали приезда спецтранспорта. Буквально за час контейнеры для раздельного сбора отходов заполнили полезными фракциями — бумагой, картоном, пластиком, металлом, стеклянной тарой.

"Мне жаль выбрасывать то, что может принести пользу, — поделилась пенсионерка Нина Петровна. — Во времена моей молодости многое можно было сдать в утиль, но потом, в девяностые, эта практика прекратилась. Очень рада, что сейчас люди вновь начали осознанно относиться к ресурсам. Искренне благодарна региональному оператору за то, что придумал и воплотил в жизнь такой полезный проект".

Среди борцов за экологию — не только люди старшего возраста. Многие родители приходят вместе с детьми, с юных лет приучая малышей к раздельному сбору отходов.

"Я рассказываю сыну о том, какие отходы могут обрести вторую жизнь, если сдать их на переработку. Мы вместе сортируем вторсырьё и храним его на балконе. И всегда с нетерпением ждём встречи с экологами регоператора. Они помогают нам разложить фракции по специальным контейнерам. Это интересно и полезно для ребёнка, он с малых лет приучается жить экологично", — сообщила Анастасия, мама дошкольника Тимофея.

Специалисты ЭкоСтройРесурс отмечают, что количество жителей, вовлечённых в РСО, растёт с каждым годом. Люди приходят не только сдать отходы, но и пообщаться, узнать от экологов новую, интересную информацию.

За три года работы ЭкоМобиль он проехал более 78 000 км по Самарской области. В проекте приняли участие тысячи жителей, они сдали на переработку свыше 22 тонн полезных фракций.

График движения ЭкоМобиля и информация о видах принимаемого сырья размещается на сайте регионального оператора. Следующий выезд ЭкоМобиля по Самаре запланирован на 10 февраля.