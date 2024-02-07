У АвтоВАЗа новый поставщик подушек безопасности

С 7 февраля все Lada Vesta, сходящие с конвейера АвтоВАЗа, оснащаются двумя подушками безопасности. По завершению цикла необходимых испытаний и калибровок, возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 г., а переднего пассажира — в марте.

"Благодаря личной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина, эффективным решениям правительства страны и профильного министерства, АвтоВАЗ успешно преодолевает давление санкционного режима, адаптация к которому находится в завершающей стадии. Еще одним достижением стал переход на надежного поставщика подушек безопасности, который был проведен в рекордные сроки. Процесс, который обычно занимает не менее одного года, был закончен буквально за 3 месяца, в том числе полностью проведены все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты, найдены верные калибровки. Благодарю за этот титанический труд наших инженеров и специалистов производства!", - рассказал президент автозавода Максима Соколова.

Президент АвтоВАЗа также отметил, что 2024 г. станет во многом прорывным в достижении технологического суверенитета по компонентам и опциям, импортные поставки которых стали недоступными в связи с введением санкционного режима.

Напомним, что сбои с поставками подушек безопасности возникли в середине осени 2023 г., когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с прямыми санкциями, введенными против АвтоВАЗа. Благодаря оперативным превентивным действиям, компании удалось накопить достаточный запас этих компонентов, который закрыл потребности производства практически до конца прошлого года. Также оперативно был найден надежный альтернативный поставщик, чьи подушки безопасности прошли полный цикл испытаний, валидации и калибровок перед их постановкой на производство.

Для сохранения ритмичности производства, занятости персонала и загрузки поставщиков компонентов, АвтоВАЗ в конце 2023 г. и начале 2024 г. выпустил отграниченную партию более доступных Vesta и Granta.