У АвтоВАЗа новый поставщик подушек безопасности

С 7 февраля все Lada Vesta, сходящие с конвейера АвтоВАЗа, оснащаются двумя подушками безопасности. По завершению цикла необходимых испытаний и калибровок, возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 г., а переднего пассажира — в марте.
"Благодаря личной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина, эффективным решениям правительства страны и профильного министерства, АвтоВАЗ успешно преодолевает давление санкционного режима, адаптация к которому находится в завершающей стадии. Еще одним достижением стал переход на надежного поставщика подушек безопасности, который был проведен в рекордные сроки. Процесс, который обычно занимает не менее одного года, был закончен буквально за 3 месяца, в том числе полностью проведены все необходимые испытания, виртуальные и реальные краш-тесты, найдены верные калибровки. Благодарю за этот титанический труд наших инженеров и специалистов производства!", - рассказал президент автозавода Максима Соколова.
Президент АвтоВАЗа также отметил, что 2024 г. станет во многом прорывным в достижении технологического суверенитета по компонентам и опциям, импортные поставки которых стали недоступными в связи с введением санкционного режима.
Напомним, что сбои с поставками подушек безопасности возникли в середине осени 2023 г., когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с прямыми санкциями, введенными против АвтоВАЗа. Благодаря оперативным превентивным действиям, компании удалось накопить достаточный запас этих компонентов, который закрыл потребности производства практически до конца прошлого года. Также оперативно был найден надежный альтернативный поставщик, чьи подушки безопасности прошли полный цикл испытаний, валидации и калибровок перед их постановкой на производство.
Для сохранения ритмичности производства, занятости персонала и загрузки поставщиков компонентов, АвтоВАЗ в конце 2023 г. и начале 2024 г. выпустил отграниченную партию более доступных Vesta и Granta.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы