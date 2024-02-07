В Самарской области продлено ограничение движения

В среду, 7 февраля, в Самарской области продлено ограничения движения из-за метеоусловий.

Речь идет об участках М5 "Урал", подъезд к г. Оренбург (с 93 по 126 км) и Р241 "Казань — Ульяновск", подъезд к г. Самара (с 330 по 400 км).

Напомним, что в регионе введен запрет на междугородние маршрутные перевозки, а также на организованную перевозку детей (ориентировочно до 18:00).