Самарца задержали по подозрению в нанесении смертельного ранения соседу

В Самаре 6 февраля задержали неоднократно судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее у него произошел конфликт с 69-летним соседом в доме на ул. Георгия Димитрова. По версии следствия, подозреваемый нанес оппоненту смертельное ножевое ранение. Известно, что ранее у мужчин уже бывали ссоры.

Вскоре самарца задержали сотрудники ППС в близлежащем дворе.