Самарца задержали по подозрению в нанесении смертельного ранения соседу

В Самаре 6 февраля задержали неоднократно судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее у него произошел конфликт с 69-летним соседом в доме на ул. Георгия Димитрова. По версии следствия, подозреваемый нанес оппоненту смертельное ножевое ранение. Известно, что ранее у мужчин уже бывали ссоры.
Вскоре самарца задержали сотрудники ППС в близлежащем дворе.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..