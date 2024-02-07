Предпринимателя из Самарской области будут судить за смерть рабочего

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 73-летнего предпринимателя, обвиняемого в нарушении техники безопасности, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, летом 2023 г. мужчина не проконтролировал действия рабочих, демонтировавших здание склада в пос. Исток Большечерниговского района. В результате часть строительной конструкции упала на троих рабочих. Они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших скончался в больнице.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..