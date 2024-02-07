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Преступления Происшествия

Предпринимателя из Самарской области будут судить за смерть рабочего

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили в суд уголовное дело 73-летнего предпринимателя, обвиняемого в нарушении техники безопасности, повлекшем смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, летом 2023 г. мужчина не проконтролировал действия рабочих, демонтировавших здание склада в пос. Исток Большечерниговского района. В результате часть строительной конструкции упала на троих рабочих. Они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших скончался в больнице.

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