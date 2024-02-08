В Самарской области сняли временное ограничение для большегрузов на участке трассы Р-241

В среду, 7 февраля, с 23:00 восстановлено движение для грузовых транспортных средств на автодороге Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре с 330 по 400 км в Самарской области. Оно вводилось из-за неблагоприятных погодных условий, передает Поволжуправтодор.

Напомним, накануне из-за непогоды было введено временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на указанном участке трассы я Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара.

Ориентировочным временем окончания ограничения движения предварительно было обозначено 14:00 7 февраля, однако позже, в связи с метелью, запрет пришлось продлить.