Самарчанка зарегистрировала в своей квартире 450 мигрантов

В Самаре 25-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 2023 г. она поставила на учет в своей квартире 450 иностранцев, хотя не планировала предоставлять им жилье.

Сейчас всех незаконно зарегистрированных мигрантов сняли с учета, им аннулируют документы, разрешающие пребывание на территории РФ.