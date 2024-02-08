Самарчанка зарегистрировала в своей квартире 450 мигрантов

В Самаре 25-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 2023 г. она поставила на учет в своей квартире 450 иностранцев, хотя не планировала предоставлять им жилье.
Сейчас всех незаконно зарегистрированных мигрантов сняли с учета, им аннулируют документы, разрешающие пребывание на территории РФ.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..