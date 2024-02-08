Руководительницу учреждения допобразования из Самарской области обвиняют в 12 мошенничествах

В Кинельском районе Самарской области 37-летнюю руководительницу частного образовательного учреждения обвиняют в 12 эпизодах мошенничества в крупном размере и четырех эпизодах покушения на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. учреждение дополнительного профессионального образования выполняло контракты по оказанию образовательных услуг людям 50 лет и старше в рамках национального проекта "Демография". Чтобы получить эти контракты, директор предоставила в учреждения занятости населения фиктивную лицензию на образовательную деятельность, а также недостоверные сведения, подложные документы об организации процесса обучения по программе. В результате фирма незаконно получила 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.