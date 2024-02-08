Руководительницу учреждения допобразования из Самарской области обвиняют в 12 мошенничествах

В Кинельском районе Самарской области 37-летнюю руководительницу частного образовательного учреждения обвиняют в 12 эпизодах мошенничества в крупном размере и четырех эпизодах покушения на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. учреждение дополнительного профессионального образования выполняло контракты по оказанию образовательных услуг людям 50 лет и старше в рамках национального проекта "Демография". Чтобы получить эти контракты, директор предоставила в учреждения занятости населения фиктивную лицензию на образовательную деятельность, а также недостоверные сведения, подложные документы об организации процесса обучения по программе. В результате фирма незаконно получила 1,6 млн рублей.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..