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Преступления Происшествия

Руководительницу учреждения допобразования из Самарской области обвиняют в 12 мошенничествах

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе Самарской области 37-летнюю руководительницу частного образовательного учреждения обвиняют в 12 эпизодах мошенничества в крупном размере и четырех эпизодах покушения на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 г. учреждение дополнительного профессионального образования выполняло контракты по оказанию образовательных услуг людям 50 лет и старше в рамках национального проекта "Демография". Чтобы получить эти контракты, директор предоставила в учреждения занятости населения фиктивную лицензию на образовательную деятельность, а также недостоверные сведения, подложные документы об организации процесса обучения по программе. В результате фирма незаконно получила 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.

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