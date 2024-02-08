Самарские родители продолжат получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при выходе на работу

С января 2024 г. право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет сохранится не только при выходе на работу в период отпуска на неполный рабочий день, работу на дому и на дистанционную работу, но и в случае досрочного выхода из отпуска. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком будет трудиться у другого работодателя.
Данный вид пособия исчисляется исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. В случае, если в двух календарных годах либо в одном из них получатель пособия находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по заявлению могут быть заменены для расчета среднего заработка предшествующими календарными годами при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка получателя, но не ниже установленного законодательством минимального размера пособия (в 2024 г. это — 9 227, 24 руб. с учетом индексации).
"Если получатель пособия уже находится в отпуске по уходу за ребенком, с января 2024 г. он может досрочно прервать его и выйти на работу на полный день. Либо, не прерывая отпуск по основному месту, устроиться к другому работодателю. Право на полное пособие по уходу останется в обоих случаях", — отметила Елена Кривошеева.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?