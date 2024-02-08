На трассе под Тольятти столкнулись восемь машин

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В четверг, 8 февраля, в Ставропольском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО ЧС и ПБ.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"