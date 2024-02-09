В Самаре парень убил отчима из-за громкой музыки

ЧП произошло в Советском районе Самары. Здесь в одной из квартир жил с мамой и отчимом 20-летний Николай Ш.

Сам молодой человек позже рассказал следователям, что иногда у него оставалась ночевать его девушка, Ксения. В конце января старшие члены семьи, Николай и Ксения собрались за ужином. Они выпили алкоголь, Ксения ушла в комнату, отчим — в соседнюю, а мама Николая — в ванну. По версии следствия, в это время Николай слушал на кухне музыку на телефоне Ксении. Через некоторое время на кухню зашел отчим и стал ругать парня за то, что он слушает музыку. Началась ссора, затем драка.

По словам молодого человека, в какой-то момент он схватил нож и ударил им отчима. Потом он попытался убежать, отчим двигался за ним, но упал без сознания. Сам парень добежал до берега реки Самары и сидел там в кустах в шоке до утра.

В итоге в следственном отделе по Советскому району Самары СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи установили весь ход развивавшейся драмы. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение. На сегодняшний день расследование окончили — материалы в ближайшее время направят в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы.