Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на женщину в Тольятти

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить информацию о расследовании обстоятельств нападения на женщину в Самарской области.

В медиапространстве опубликовано видео нападения мужчины с ножом на женщину в Тольятти. Отмечается, что только благодаря неравнодушному прохожему, нападавшего удалось остановить.

В настоящее время по инициативе следствия уголовное дело по данному факту передано из органов МВД в производство СК. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области Колбасину представить информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела.