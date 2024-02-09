Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на женщину в Тольятти

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить информацию о расследовании обстоятельств нападения на женщину в Самарской области.
В медиапространстве опубликовано видео нападения мужчины с ножом на женщину в Тольятти. Отмечается, что только благодаря неравнодушному прохожему, нападавшего удалось остановить.
В настоящее время по инициативе следствия уголовное дело по данному факту передано из органов МВД в производство СК. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области Колбасину представить информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..