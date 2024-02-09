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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на женщину в Тольятти

МОСКВА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить информацию о расследовании обстоятельств нападения на женщину в Самарской области.

В медиапространстве опубликовано видео нападения мужчины с ножом на женщину в Тольятти. Отмечается, что только благодаря неравнодушному прохожему, нападавшего удалось остановить.

В настоящее время по инициативе следствия уголовное дело по данному факту передано из органов МВД в производство СК. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области Колбасину представить информацию о ходе и результатах расследования уголовного дела.

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