В Новокуйбышевске 16 человек выезжали тушить пожар в ТЦ

В четверг, 8 февраля, в 20:43 в дежурную службу поступило сообщение о коротком замыкании кондиционера в торговом центре на ул. Победы 26 "А" в Новокуйбышевске, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место вызова были направлены 16 пожарных и пять единиц техники. В 21:02 пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.