В Самаре мужчину будут судить за падение ветки на женщину у ТЦ "Парк Хаус"

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу руководителя службы эксплуатации ООО "ФизРазвитие" (компания владеет большей частью ТЦ "Парк Хаус" и прилегающей парковкой), обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает прокуратура области.

По версии следствия, 43-летний мужчина не осуществлял своевременную валку и обрезку аварийно-опасных насаждений. В результате 9 июля 2023 г. на обслуживаемой организацией территории около ТЦ вдоль проезжей части по ул. 22 Партсъезда ветви дуба упали на женщину. Потерпевшая получила травмы позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры района. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.