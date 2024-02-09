В Самаре мужчину будут судить за падение ветки на женщину у ТЦ "Парк Хаус"

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу руководителя службы эксплуатации ООО "ФизРазвитие" (компания владеет большей частью ТЦ "Парк Хаус" и прилегающей парковкой), обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает прокуратура области.
По версии следствия, 43-летний мужчина не осуществлял своевременную валку и обрезку аварийно-опасных насаждений. В результате 9 июля 2023 г. на обслуживаемой организацией территории около ТЦ вдоль проезжей части по ул. 22 Партсъезда ветви дуба упали на женщину. Потерпевшая получила травмы позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры района. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..