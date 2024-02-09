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Преступления Происшествия

Мошенники обещали самарцу работу, но похитили 50 тыс. рублей

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 21-летний парень стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парень в соцсети увидел рекламу быстрого заработка. Самарец перешел по ссылке и связался в мессенджере с "работодателем". Оказалось, что нужно бронировать отели и составлять положительные отзывы, чтобы поднимать рейтинг гостиничного бизнеса.

Также соискатель должен был заполнить подробную анкету с персональными данными. Молодой человек выполнил требования, а потом обнаружил, что с его счета сняли 50 тыс. рублей.

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