Мошенники обещали самарцу работу, но похитили 50 тыс. рублей

В Самаре 21-летний парень стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парень в соцсети увидел рекламу быстрого заработка. Самарец перешел по ссылке и связался в мессенджере с "работодателем". Оказалось, что нужно бронировать отели и составлять положительные отзывы, чтобы поднимать рейтинг гостиничного бизнеса.

Также соискатель должен был заполнить подробную анкету с персональными данными. Молодой человек выполнил требования, а потом обнаружил, что с его счета сняли 50 тыс. рублей.