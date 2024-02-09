Мошенники обещали самарцу работу, но похитили 50 тыс. рублей

В Самаре 21-летний парень стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Парень в соцсети увидел рекламу быстрого заработка. Самарец перешел по ссылке и связался в мессенджере с "работодателем". Оказалось, что нужно бронировать отели и составлять положительные отзывы, чтобы поднимать рейтинг гостиничного бизнеса.
Также соискатель должен был заполнить подробную анкету с персональными данными. Молодой человек выполнил требования, а потом обнаружил, что с его счета сняли 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..