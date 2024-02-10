Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В своем втором матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России - OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Тольятти "Лада" проиграла "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону - 27:37 (11:22).

Хозяйки поля сразу попытались повести игру под свою диктовку, и поначалу все у них шло хорошо. Главные фавориты суперлиги на вступительном отрезке поединка в то и дело были вынуждены отыгрывать минимальное отставание в счете. Но в таком ключе противоборство продолжалась только семь минут.

Лидерство "Лады" застопорилось на отметке 5:4, когда Алена Блохина, реализовав семиметровый, в последний раз за вечер вывела волжанок вперед. Дальше черно-желтые решительно перехватили игру, и разница в их пользу начала расти как снежный ком.

Характерно, что еще до этого момента они усадили на скамейку своего основного вратаря. Анастасия Лагина с показателем "ноль из четырех" уступила свое место номинально третьему голкиперу команды.

Белоруска Юлия Грацкевич, до этого игравшая за вице-чемпионок преимущественно с андердогами, либо получавшая в дуэлях с сильными командами совсем немного игрового времени, стала раз за разом отбивать.

В составе "Лады" же у Юлии Кунцевич, которая покинула "рамку" после шести бесплодных попыток отразить хотя бы один "выстрел", столь же успешного дублера не нашлось. После перерыва Дарья Семина, отразив пять из 12-ти бросков, заслужила солидную порцию комплиментов в свой адрес. А ее выход в первом тайме вместо опытной коллеги по амплуа насущной выгоды волжанкам не принес.

Пропустив четыре гола без единого сэйва, талантливая стражница вернулась на лавку, что называется, несолоно хлебавши. В итоге первое "спасение" в матче на нашем посту "номер один" состоялось лишь на 18-й минуте (!), когда хозяева уже горели "минус 6". Хотя, конечно же, нельзя сказать, что в проигранном со счетом 2:9 восьмиминутном отрезке повинны одни лишь наши вратари.

Мастеровитые соперницы, как правило, бомбардировали чужую "рамку" после выверенных комбинаций, технично, мощно и прицельно, в чем попустительство оборонительных порядков "Лады" просматривалось пуще, чем у охранниц ворот. А у противоположных рубежей реализация даже стопроцентных моментов, мягко говоря, не впечатляла. Семиминутный ступор наших в нападении привел к тому, что перевес в 11 мячей, который подытожил бой тех же оппонентов в ноябре, установился уже к экватору этой игры.

После перерыва тольяттинки пытались, вероятно, выбросить из головы печальные перипетии первой половины. На старте второй они почти пять минут продержали ростовчанок в атаке на голодном пайке, а сами дважды за это время пригвоздили мячи в сетку Грацкевич.

Случился в разгар тайма и более существенный проблеск, когда самые оптимистичные болельщики даже робко поверили в чудесный камбэк. Трибуны ахнули, когда Ирина Никитина из выгоднейшего положения пальнула мимо цели. Могло стать "минус 8", но не стало.

Гости после нашего тайм-аута собрались и уже в пятый раз с начала встречи послали мяч в пустые ворота волжанок, которые почти весь тайм нападали на них всемером. Тем не менее, события второго получаса дали Дмитрию Тихону повод весьма оптимистично констатировать, что в целом он вполне доволен этой поучительной для нынешней "Лады" игрой.

"Лада" (Тольятти) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 27:37 (11:22). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 4/3-1/1. Штраф: 0-10 мин. Судьи: Агакиши (Москва), Гайно (Белгород).

"Лада": Кунцевич (4/26=15%), Сёмина (5/16=31%); Фомина - 4, Жилинскайте - 1, Жукова - 1, Мокат - 3, В. Никитина, Шмонина - 1, Н. Решетникова, Блохина - 1/1, Малашенко - 5/1, Сокова, Рахмаева - 2, Дворцевая - 6, И. Никитина - 3/1.

"Ростов-Дон": Лагина (1/7=14%), Грацкевич (11/28=39%), Казьменко (0/4=0%); Сень - 7 (2 мин.), Гутова (2 мин.), Шапошникова - 5, Левша - 2 (2 мин.), Макеева, А. Решетникова - 1, Фролова - 6, Кирдяшева - 7, Казиханова, Кишко - 1, Зеленкова - 2 (2 мин.), Стаценко - 2/1, Кузнецова - 4 (2 мин.).