16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция задержала 36-летнего безработного в поле с мефедроном В Москве задержали самарчанку, снявшую видео с памятником "Родина-мать зовет!" В Самаре домработница "обнесла" хозяйку на 2,9 млн рублей В Самаре мужчину будут судить за падение ветки на женщину у ТЦ "Парк Хаус" Александр Бастрыкин потребовал доклада о расследовании нападения на женщину в Тольятти

Преступления Происшествия

Полиция задержала 36-летнего безработного в поле с мефедроном

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о причастности жителя Оренбургской области к незаконному обороту наркотиков на территории 63-го региона. Совместно с коллегами из территориального отдела полиции они организовали засаду и задержали 36-летнего безработного в поле рядом с автодорогой "Урал - Сергиевск - Челно-Вершины".

В ходе личного досмотра задержанного в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению эксперта в свертках находилось наркотическое средство - мефедрон, общей массой свыше 190 г, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный житель города Бузулук, ранее неоднократно судимый за кражи и фальшивомонетничество, пояснил полицейским, что в сети Интернет недавно узнал о работе курьером и связался с оператором.

"Работодатель" пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность - забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки. Он успел забрать только одну закладку, когда был оперативно задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении злоумышленника следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело.

Судом, по ходатайству органа следствия, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию района и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3