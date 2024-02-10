Полиция задержала 36-летнего безработного в поле с мефедроном

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о причастности жителя Оренбургской области к незаконному обороту наркотиков на территории 63-го региона. Совместно с коллегами из территориального отдела полиции они организовали засаду и задержали 36-летнего безработного в поле рядом с автодорогой "Урал - Сергиевск - Челно-Вершины".

В ходе личного досмотра задержанного в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению эксперта в свертках находилось наркотическое средство - мефедрон, общей массой свыше 190 г, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный житель города Бузулук, ранее неоднократно судимый за кражи и фальшивомонетничество, пояснил полицейским, что в сети Интернет недавно узнал о работе курьером и связался с оператором.

"Работодатель" пообещал ему высокий заработок и уточнил, что его обязанность - забрать из тайника наркотическое средство, расфасовать на малые дозы, спрятать и зафиксировать месторасположение с помощью фотосъемки. Он успел забрать только одну закладку, когда был оперативно задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении злоумышленника следственным отделением ОМВД России по Сергиевскому району по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), возбуждено уголовное дело.

Судом, по ходатайству органа следствия, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию района и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.