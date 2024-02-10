В Москве задержали жительницу Самары, которая обвиняется в реабилитации нацизма

В субботу, 10 февраля, в Москве задержали жительницу Самары Алену Агафонову, которая обвиняется в реабилитации нацизма.
По данным следствия, 20 июля 2023 года 23-летняя жительница Самары, находясь на территории Мамаева кургана, сняла у подножья монумента "Родина-мать зовет!" видео, на котором изобразила, что "щекотит" грудь монумента и опубликовала на своей страничке в соцсети, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.
Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). После этого самарчанка покинула Россию, но была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения в страну.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..