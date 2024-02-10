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Преступления Происшествия

В Москве задержали жительницу Самары, которая обвиняется в реабилитации нацизма

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 февраля, в Москве задержали жительницу Самары Алену Агафонову, которая обвиняется в реабилитации нацизма.

По данным следствия, 20 июля 2023 года 23-летняя жительница Самары, находясь на территории Мамаева кургана, сняла у подножья монумента "Родина-мать зовет!" видео, на котором изобразила, что "щекотит" грудь монумента и опубликовала на своей страничке в соцсети, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). После этого самарчанка покинула Россию, но была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения в страну.

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