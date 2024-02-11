Стало известно о двух пострадавших при пожаре в гостиничном комплексе в Тольятти

В субботу, 10 февраля, при пожаре в гостиничном комплексе на ул Спортивная, 23 в Автозаводском районе Тольятти пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании гостиницы "Жара Beach Resort" на ул. Спортивная, 23 в Автозаводском районе Тольятти, поступило в отдел дежурной смены регионального управления МЧС России в 23:00.

Огнеборцы были направлены на вызов по повышенному рангу вызова - Пожар № 2.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит здание гостиничного комплекса на площади 800 кв. м.

Для тушения пожара привлекается 75 человек и 24 единицы техники.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что на пожаре пострадали двое мужчин: один госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй отказался от госпитализации.