Географ Юрий Рощевский расскажет тольяттинцам, зачем городу пригород

В субботу, 17 февраля, в 15:00 в Тольяттинском краеведческом музее (бульвар Ленина, 22) пройдет лекция "Зачем городу пригороды? Сельские и городские ландшафты: уроки исторической кооперации" (12+). Лекция состоится в рамках лектория "Город. Инструкция по применению".

"Пригородная зона — это не только "земельный резерв" для города. Это один из источников развития городской системы. Как минимум, здесь, на периферии города, сохраняются и развиваются открытые пространства — зеленые и сельскохозяйственные зоны, способствующие улучшению условий жизни горожан. А чем еще важны для нас пригороды?", - задают вопрос организаторы и приглашают послушать лекцию географа, этнографа, эколога, кандидата биологических наук, сотрудника Историко-краеведческого музея Волжского района Самарской области, лауреата премии имени И. И. Спрыгина в номинации "Теория Заповедного дела" Юрия Рощевского.

На лекции будут освещены следующие темы: сельские и городские ландшафты совместного использования; типовые и уникальные зоны; города с типовым использованием пригородов; стратегии экономических, экологических и культурных интересов города и села; пригород как технология городского разнообразия и т.д.

Вход свободный. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.