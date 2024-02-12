Театр драмы покажет документальный спектакль о Самаре "НА ДНЕ.DOC"

В Самарском театре драмы 23, 24 и 26 марта, в 19:00, на экспериментальной сцене пройдут премьерные показы спектакля "НА ДНЕ.DOC" (18+).
"НА ДНЕ.DOC" — новая постановка автора и режиссера Дмитрия Крестьянкина в жанре "документальный спектакль". Это не свежее прочтение пьесы Горького, а самостоятельный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары. Художник-постановщик — Александра Мошура.
Документальный спектакль подразумевает, что в его основе лежит не художественное произведение, а реальный документ. Таким документом могут быть переписка в мессенджере, юридические бумаги, фотография или реальный разговор, услышанный в баре. Из подобных разговоров и строится спектакль.
Самарские зрители, возможно, узнают в героях себя, своих родственников, соседей, знакомых.
Из разрозненных историй персонажей сплетается красочное кружево, в котором можно увидеть и прочитать культурный код города.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.