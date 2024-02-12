Театр драмы покажет документальный спектакль о Самаре "НА ДНЕ.DOC"

В Самарском театре драмы 23, 24 и 26 марта, в 19:00, на экспериментальной сцене пройдут премьерные показы спектакля "НА ДНЕ.DOC" (18+).

"НА ДНЕ.DOC" — новая постановка автора и режиссера Дмитрия Крестьянкина в жанре "документальный спектакль". Это не свежее прочтение пьесы Горького, а самостоятельный проект, обыгрывающий название одной из визитных карточек Самары. Художник-постановщик — Александра Мошура.

Документальный спектакль подразумевает, что в его основе лежит не художественное произведение, а реальный документ. Таким документом могут быть переписка в мессенджере, юридические бумаги, фотография или реальный разговор, услышанный в баре. Из подобных разговоров и строится спектакль.

Самарские зрители, возможно, узнают в героях себя, своих родственников, соседей, знакомых.

Из разрозненных историй персонажей сплетается красочное кружево, в котором можно увидеть и прочитать культурный код города.