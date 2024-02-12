Спасатели эвакуировали повредившего спину лыжника с о. Рождественский у Самары

В субботу, 10 февраля, помощь спасателей потребовалась мужчине, получившему травму, на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

На акватории оз. Лещево острова Рождественский 45-летний мужчина катался на лыжах и получил травмы руки и спины. Он не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели добирались до пострадавшего на аэроглиссере, потом им еще пришлось преодолеть 250 м по глубокому снегу. Мужчину на носилках доставили до спасательного судна, а в 13:50 передали врачам "скорой" на спасательной станции.