Спасатели эвакуировали повредившего спину лыжника с о. Рождественский у Самары

В субботу, 10 февраля, помощь спасателей потребовалась мужчине, получившему травму, на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
На акватории оз. Лещево острова Рождественский 45-летний мужчина катался на лыжах и получил травмы руки и спины. Он не мог самостоятельно передвигаться.
Спасатели добирались до пострадавшего на аэроглиссере, потом им еще пришлось преодолеть 250 м по глубокому снегу. Мужчину на носилках доставили до спасательного судна, а в 13:50 передали врачам "скорой" на спасательной станции.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!