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Спасатели эвакуировали повредившего спину лыжника с о. Рождественский у Самары

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 февраля, помощь спасателей потребовалась мужчине, получившему травму, на Волге. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

На акватории оз. Лещево острова Рождественский 45-летний мужчина катался на лыжах и получил травмы руки и спины. Он не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели добирались до пострадавшего на аэроглиссере, потом им еще пришлось преодолеть 250 м по глубокому снегу. Мужчину на носилках доставили до спасательного судна, а в 13:50 передали врачам "скорой" на спасательной станции.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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