Фиктивный помощник брокера выманил у жительницы Жигулевска 3 млн рублей

В Жигулевске 41-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине позвонил незнакомец, представился помощником брокера и предложил заработать на бирже. Он якобы зарегистрировал заявительницу и открыл на ее имя счет. Далее по инструкции звонившего потерпевшая взяла кредиты и в долг более 3 млн руб. и перевела их свой брокерский счет. Когда же женщина захотела вывести средства, это не получилось сделать из-за неверного кода, указанного "помощником брокера".
После этого жертва мошенников обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..