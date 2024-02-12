Фиктивный помощник брокера выманил у жительницы Жигулевска 3 млн рублей

В Жигулевске 41-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине позвонил незнакомец, представился помощником брокера и предложил заработать на бирже. Он якобы зарегистрировал заявительницу и открыл на ее имя счет. Далее по инструкции звонившего потерпевшая взяла кредиты и в долг более 3 млн руб. и перевела их свой брокерский счет. Когда же женщина захотела вывести средства, это не получилось сделать из-за неверного кода, указанного "помощником брокера".

После этого жертва мошенников обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.