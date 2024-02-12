Пропавшую 16-летнюю самарчанку нашли мертвой

Правоохранители нашли тело несовершеннолетней самарчанки, пропавшей 1 февраля. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 16-летняя девушка ушла из дома на ул. Куйбышева, 104 и не вернулась. 6 февраля по факту исчезновения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

11 февраля тело девушки обнаружили в лесном массиве в Самарском районе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не было. Причины гибели самарчанки установит судебно-медицинская экспертиза.

СМИ также сообщали, что тело девушки нашли на о. Проран.