В связи с исчезновением девушки в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 16-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Напомним, 1 февраля, примерно в 13:00, ушла из дома № 104 по ул. Куйбышева в Самаре и до настоящего времени не вернулась 16-летняя Алина Березовская
Правоохранители ведут поиски, в том числе обследуют Волгу с помощью беспилотника и проверяют поступающую информацию о возможном нахождении пропавшей.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!