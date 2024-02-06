В связи с исчезновением девушки в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 16-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Напомним, 1 февраля, примерно в 13:00, ушла из дома № 104 по ул. Куйбышева в Самаре и до настоящего времени не вернулась 16-летняя Алина Березовская

Правоохранители ведут поиски, в том числе обследуют Волгу с помощью беспилотника и проверяют поступающую информацию о возможном нахождении пропавшей.