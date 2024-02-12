Экс-руководителя сортировочного центра из Новокуйбышевска обвиняют в коммерческом подкупе

В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела бывшего руководителя сортировочного центра ООО, обвиняемого в 15 эпизодах коммерческого подкупа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2020 по 2023 г. обвиняемый получил от сотрудников организации более 2,2 млн руб. за покровительство по службе. В противном случае он угрожал проблемами с руководством и увольнением.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..