Экс-руководителя сортировочного центра из Новокуйбышевска обвиняют в коммерческом подкупе

В Новокуйбышевске завершилось расследование уголовного дела бывшего руководителя сортировочного центра ООО, обвиняемого в 15 эпизодах коммерческого подкупа. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2020 по 2023 г. обвиняемый получил от сотрудников организации более 2,2 млн руб. за покровительство по службе. В противном случае он угрожал проблемами с руководством и увольнением.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.