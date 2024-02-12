Сотрудника университета из Самары обвиняют в организации "покупки" экзаменов

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу самарца, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в январе 2023 г. заведующий лабораторией одной из кафедр СамГУПС во время зимней сессии организовал через старост трех групп сбор денег со студентов. В сумме он получил 320 тыс. руб., которые передал в качестве взятки преподавателю университета.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.