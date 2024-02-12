Сотрудника университета из Самары обвиняют в организации "покупки" экзаменов

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу самарца, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, в январе 2023 г. заведующий лабораторией одной из кафедр СамГУПС во время зимней сессии организовал через старост трех групп сбор денег со студентов. В сумме он получил 320 тыс. руб., которые передал в качестве взятки преподавателю университета.
Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..