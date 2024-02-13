Отменено ограничение движения "маршруток" в Самарской области

Отменено временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Самарской области.

Напомним, что ночью были закрыты дороги в трех регионах.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, в случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.