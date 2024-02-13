Самарец нашел девушку на сайте знакомств и лишился денег

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, из-за которого пострадал 35-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина на сайте знакомств встретил девушку и договорился сходить с ней в театр. Незнакомка сказала, что уже купила себе билет в партере, и прислала самарцу ссылку на сайт театра, чтобы он тоже забронировал себе место. Мужчина прошел по ссылке, указал реквизиты банковской карты, код подтверждения и код из sms. Однако бронирование не подтвердилось.

После этого девушка прислала еще одну ссылку, якобы чтобы кавалер мог вернуть деньги. Потерпевший указал там свои паспортные данные и повторно ввел реквизиты карты. Затем с его счета списали около 15 тыс. руб., а диалог с незнакомкой на сайте знакомств и ее профиль оказались удалены.