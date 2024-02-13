Центробанк рассказал, как мошенники вовлекают людей в преступления под видом легкого заработка

Управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков рассказал о том, как мошенники вовлекают молодых людей в преступления.

Телефонные мошенники выманивают у жертв информацию для хищения денег со счетов. Но похищенные деньги им помогают выводить другие люди, которых называют дропперами. Алексей Колосков рассказал, кто чаще всего выбирает такой сомнительный заработок и какие меры принимают для борьбы со злоумышленниками.

Дроппер, или дроп - это человек, который вольно или невольно оказывает услуги мошенникам. Именно на карты дропперов обманутые люди переводят средства под видом "безопасных счетов". Дальше эти деньги проходят через цепочку переводов и впоследствии обналичиваются. К дропперам относят тех, кто снимает деньги с чужих карт в банкоматах, и тех, кто передает свои карты скупщикам. Такую "работу" могут предлагать студентам, нуждающимся гражданам, социально неблагополучным людям и даже школьникам, у которых банковские карты могут появляться с 14 лет с согласия родителей. Привлекают их легкими заработками при минимуме усилий. При этом человек может даже не подозревать, что его вовлекли в преступную схему.

Предложения могут быть разные: под видом банков, которым нужно выполнить "план по продажам", предлагают людям оформить любую карту и передать ее неким лицам за вознаграждение (например, за 3 тыс. рублей). Затем включается сетевой маркетинг: "приведи друга с картой и получи еще 2 тыс. рублей". Таким способом дети массово втягиваются в дропперство. В некоторых случаях подросток физически не передает мошеннику "пластик", а предоставляет ему реквизиты карты и коды доступа к онлайн-банкингу.

Еще один из вариантов привлечения - школьникам или студентам предлагают "трудоустройство": быть администратором лотереи и якобы отправлять выигрыши победителям. На самом деле карта человека используется в схеме вывода похищенных денег, и он оказывается соучастником преступления. Стоит насторожиться, если предлагают работу вне зависимости от образования и опыта, если обещают быструю и легкую прибыль, связанную с получением денег на ваш счет и последующим переводом по реквизитам.

Банк России ведет свою базу данных. В ней содержится информация обо всех операциях без согласия клиента, которая поступила от коммерческих банков и МВД России в рамках информационного обмена. Мегарегулятор своевременно передает сведения из базы во все банки, чтобы они могли защитить деньги клиентов.

С июля 2024 г. вступает в силу закон, в соответствии с которым банк обязан приостановить операцию на двое суток и уведомить об этом клиента, если выявил, что клиент переводит деньги на счет, который содержится в базе регулятора. У человека появится возможность одуматься и отказаться от перевода. А если банк не проверил и допустил перевод на такой счет, он будет обязан компенсировать деньги клиенту.

По тому же закону, если в базу Банка России информация о мошенничестве поступила от МВД России, банки обязаны будут приостановить дистанционное банковское обслуживание счета, на который совершен перевод. Учитывая, что информация направляется всем кредитным организациям, дистанционные операции по счетам дроппера будут приостановлены всеми банками. Он сможет распорядиться деньгами на счете, только посетив кредитное учреждение лично с паспортом. То есть дроппер уже не сможет пользоваться банковскими картами и онлайн-переводами.

Поэтому так важно сегодня предупредить людей (в первую очередь студентов и школьников) о рисках и возможных последствиях предоставления карты и информации для доступа к своему онлайн-кабинету чужим людям.