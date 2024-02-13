Из-за видео, на котором мужчина бьет по голове девочку, возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

13 февраля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой в одном из магазинов Самары мужчина бьет по голове девочку. В связи с этим сотрудники СУ СК возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").