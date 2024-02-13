Из-за видео, на котором мужчина бьет по голове девочку, возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.
13 февраля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой в одном из магазинов Самары мужчина бьет по голове девочку. В связи с этим сотрудники СУ СК возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..