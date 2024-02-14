В 2024 г. в Самарской области отремонтируют несколько участков федеральных трасс

"Поволжуправтодор" опубликовал два лота на сайте госзакупок, связанных с выполнением дорожных работ на нескольких участках федеральных трасс. Общая сумма средств, выделенных на эти цели из федеральной казны, - 464,7 млн рублей.

Так, 286, 3 млн рублей выделяется на устройство слоев износа на трассе Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к Самаре. В описании объекта закупки отмечается, что отремонтирован будет участок в 13,83 км (км 386+000- км 400+031). Работы предстоит выполнить в несколько этапов: подготовить территорию, провести фрезерование покрытия до 5 см, устроить дорожную одежду (выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16ВТ, тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси толщиной 3 см), укрепить обочины.

Кроме того, 178, 49 млн рублей планируется обновить слои износа на участках трасс М-5 (Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск), А-300 (Самара-Большая Черниговка-граница с республикой Казахстан) и Р-229 (Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)

Подрядчиков предстоит определить после 14 марта, сроки исполнения обоих контрактов - с 15 мая по 19 сентября текущего года.