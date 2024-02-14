В 2024 г. в Самарской области отремонтируют несколько участков федеральных трасс

"Поволжуправтодор" опубликовал два лота на сайте госзакупок, связанных с выполнением дорожных работ на нескольких участках федеральных трасс. Общая сумма средств, выделенных на эти цели из федеральной казны, - 464,7 млн рублей.
Так, 286, 3 млн рублей выделяется на устройство слоев износа на трассе Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к Самаре. В описании объекта закупки отмечается, что отремонтирован будет участок в 13,83 км (км 386+000- км 400+031). Работы предстоит выполнить в несколько этапов: подготовить территорию, провести фрезерование покрытия до 5 см, устроить дорожную одежду (выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16ВТ, тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси толщиной 3 см), укрепить обочины.
Кроме того, 178, 49 млн рублей планируется обновить слои износа на участках трасс М-5 (Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск), А-300 (Самара-Большая Черниговка-граница с республикой Казахстан) и Р-229 (Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград)
Подрядчиков предстоит определить после 14 марта, сроки исполнения обоих контрактов - с 15 мая по 19 сентября текущего года.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?