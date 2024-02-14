Сызранец сдавал жилплощадь наркоманам за продукты

В Сызрани в квартире на ул. Интернациональной задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков.

Сотрудники полиции установили, что с 23 января по 25 января текущего года мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь наркозависимым знакомым для потребления наркотических и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилья полицейские обнаружили стеклянный пузырек, одноразовые шприцы, которые использовались для приготовления и употребления наркотиков. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него дома для потребления наркотиков, а взамен просил приобрести продукты питания.

По данным сотрудников полиции, сызранец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение вреда здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".