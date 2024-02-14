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Преступления Происшествия

Сызранец сдавал жилплощадь наркоманам за продукты

СЫЗРАНЬ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани в квартире на ул. Интернациональной задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков.

Сотрудники полиции установили, что с 23 января по 25 января текущего года мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь наркозависимым знакомым для потребления наркотических и психотропных веществ.

В ходе осмотра жилья полицейские обнаружили стеклянный пузырек, одноразовые шприцы, которые использовались для приготовления и употребления наркотиков. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него дома для потребления наркотиков, а взамен просил приобрести продукты питания.

По данным сотрудников полиции, сызранец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение вреда здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". 

Гид потребителя

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