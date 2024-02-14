Сызранец сдавал жилплощадь наркоманам за продукты

В Сызрани в квартире на ул. Интернациональной задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков.
Сотрудники полиции установили, что с 23 января по 25 января текущего года мужчина неоднократно предоставлял жилую площадь наркозависимым знакомым для потребления наркотических и психотропных веществ.
В ходе осмотра жилья полицейские обнаружили стеклянный пузырек, одноразовые шприцы, которые использовались для приготовления и употребления наркотиков. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него дома для потребления наркотиков, а взамен просил приобрести продукты питания.
По данным сотрудников полиции, сызранец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение вреда здоровью.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..