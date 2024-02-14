Инженер из Самары перечислил мошенникам 2 млн руб. в надежде заработать на инвестициях

В Самаре 53-летнему инженеру в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок на инвестициях.

Самарца заинтересовало предложение и собеседник выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Мужчина вложил более 2 млн руб. в "прибыльное дело", но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета ему не удалось.

Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.