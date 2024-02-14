Житель Самарской области украл для возлюбленной 100 роз, но не донес их

В Тольятти полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже из цветочного магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 45-летняя женщина, работающая продавцом в цветочном павильоне. Когда она пришла на работу, то обнаружила, что повреждена входная дверь и пропали 100 роз стоимостью 11 тыс. рублей.

Вскоре сотрудники ППС задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Мужчина, ранее уже судимый, признал вину. Он рассказал, что хотел подарить цветы своей девушке, но пока шел к ней, цветы завяли. В итоге тольяттинец выкинул их в мусорный бак. Также мужчина решил напиться.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Кроме того, мужчину привлечен к административной ответственности за то, что он был в общественном месте в состоянии опьянения.