БК "Самара" сыграет со сборной России

Национальная сборная проведет очередной сбор, который пройдет с 17 по 25 февраля в подмосковном Новогорске.
На сбор приглашен форвард нашей команды Илья Платонов. В тренерский штаб сборной входит Александр Полинкевич.
Завершит сбор товарищеский матч, в котором сборная России встретится с "Самарой". Он состоится в Москве 23 февраля в 19:00 во Дворце спорта на ул. Лавочкина д. 32.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.