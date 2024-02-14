БК "Самара" сыграет со сборной России

Национальная сборная проведет очередной сбор, который пройдет с 17 по 25 февраля в подмосковном Новогорске.

На сбор приглашен форвард нашей команды Илья Платонов. В тренерский штаб сборной входит Александр Полинкевич.

Завершит сбор товарищеский матч, в котором сборная России встретится с "Самарой". Он состоится в Москве 23 февраля в 19:00 во Дворце спорта на ул. Лавочкина д. 32.