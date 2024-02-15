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Преступления Происшествия

В Самаре задержали двух подозреваемых в покушении на убийство в Тюмени

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарского уголовного розыска и представители Следственного комитета смогли выйти на след подозреваемых в стрельбе в Тюмени. Двух мужчин уже задержали.

"5 января 2024 года во дворе жилого дома, расположенного по улице Муравленко в Тюмени, произошел конфликт между уроженцами одной из республик Закавказья, в ходе которого было применено, по предварительным данным, огнестрельное и травматическое оружие. В результате стрельбы мужчине причинено ранение плеча, пострадавший госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Также в ходе покушения на убийство ранение в ногу получил знакомый потерпевшего 1986 года рождения", - рассказали в управлении СК России по Тюменской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Сообщается, что во время расследования в Самаре задержали двух мужчин 2003 и 1987 гг. рождения. Их уже доставили в Тюмень для решения вопроса об избрании меры пресечения.

По информации Волга Ньюс, задержали мужчин на квартире. Сейчас их должны также проверить на причастность к другим возможным правонарушениям.

Происшествие на улице Муравленко в Тюмени попало на камеры видеонаблюдения. Изначально предполагалось, что несколько мужчин напали на автомобилиста, который подъехал к дому. Председатель СК России Александр Бастрыкин практически сразу поручил доложить ему о ходе расследования резонансного преступления.

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