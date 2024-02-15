Из-за плохой работы общественного транспорта в Самаре возбудили 45 административных дел

В Самаре прокуратура возбудила 45 административных дел из-за нарушений в сфере общественного транспорта.

Из-за многочисленных жалоб жителей города прокуратура решила проверить органы местного самоуправления, органы контроля и всех перевозчиков.

В итоге из-за срыва исполнения муниципальных контрактов по перевозке пассажиров в отношении директоров перевозчиков, в том числе МП ТТУ и ООО "СамараАвтоГаз", возбудили 45 административных дел.

Для директора МП предусмотрены штрафные санкции - свыше 5 млн руб., в отношении директора ООО "СамараАвтоГаз" - свыше 2,5 млн руб. или до двух лет дисквалификации. Рассмотрение административных материалов контролирует прокурор города Артем Ярыгин.

После вмешательства прокуратуры перевозчики дополнительно вывели на линию 23 автобуса и 19 трамваев (30 вагонов).