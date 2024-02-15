Бывший пристав из Самары заплатит 350 тыс. руб. за мошенничество

В Самаре суд вынес приговор бывшему сотруднику ФССП, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В ноябре 2022 г. пристав получил часть взятки — 100 тыс. руб., за которые должен был помочь взяткодателю освободиться от уплаты исполнительного сбора по производству о взыскании 882 тыс. рублей. В июне 2023 г. сотруднику ФССП передали вторую часть взятки — 150 тыс. рублей. При этом деньги передавали уже в рамках оперативного эксперимента.
В итоге суд назначил бывшему приставу штраф 350 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!