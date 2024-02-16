Гандбольная "Лада" уступила ЦСКА - 24:27

В своем третьем матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Тольятти "Лада" уступила столичному ЦСКА — 24:27 (16:16).

Противники держали обоюдоострый быстрый темп, попеременно перехватывая лидерство. Волжанки, атакуя, не считали авантюрой оставлять свою "рамку" без голкипера, массированный натиск периодически приносил им осязаемые дивиденды. Словом, без эффекта дежавю не обошлось.

Только теперь у гостевой команды вполне получилось захватить преимущество над нами в ходе этой бурной перестрелки. Но ненадолго. За десять минут до антракта ЦСКА повел с отрывом в три мяча, после чего ворота "Лады" окончательно, уже до самого конца игры, были доверены 17-летней Дарье Семиной. Ранее она пару раз мелькнула в них в попытке отразить семиметровые от Карины Сабировой, которая вместе с ней получила приз лучшего игрока по итогам матча. Но оба этих появления на поле юной "стражницы" успехом не увенчались. Зато на финише тайма, начиная с 22-й минуты, Даша принялась уверенно доказывать, что место в "рамке" она занимает не зря.

К перерыву Семина трижды выручила "Ладу". Причем во втором случае, за полторы минуты до сирены, изловчилась перехватить полет мяча в пустую сетку после броска Сабировой со своей половины поля, едва лишь Алиса Дворцевая восстановила паритет (15:15). А точку в первом тайме Ольга Фомина поставила за четыре секунды до передышки, что дало повод нашим болельщикам и их любимицам смотреть с определенным оптимизмом на дальнейшее развитие борьбы. Вряд ли кто-нибудь подозревал в тот момент, что гол с "семерика" все той же Фоминой на третьей минуте второй половины, сделавший счет вновь ничейным (17:17), станет последним на целых полтайма в ворота москвичек.

Семина и после этого не переставала почти в половине случаев отводить угрозу от своих владений. Но нападение "Лады" вдруг притупилось, перестав отвечать ударом на удар. Лишь ровно за 11 минут до финиша все та же Дворцевая наконец-то в первый раз с начала тайма организовала гол тольяттинок с игры. А до нее только Ирина Никитина порадовала зрителей еще одной реализацией пенальти в ворота ЦСКА. Иметь семь мячей в дефиците за восемь минут до финальной сирены для любой команды означает полное крушение иллюзий, тем более когда твой соперник — действующий чемпион. Волжанки, впрочем, доказали, что порох в их пороховницах на тот момент еще не намок.

Четыре кряду наших взятий ворот за три минуты, два из которых — с пенальти, и два — в мастерском исполнении Валентины Рахмаевой, заставили армейскую дружину снова вздрогнуть и путем тайм-аута тушить "пожар" при счете 23:26. Гол Юлии Гаряевой ее реанимировал, а следом экс-тольяттинка Ольга Явон могла окончательно похоронить своих бывших одноклубниц после перехвата и чистого выхода "один в ноль". Однако Семина и тут была на высоте! Забей в ответ Рахмаева, у которой подвернулась верная возможность, все бы еще оставалось под вопросом. Но, целясь в дальний угол, Валя по воротам не попала. А в разгар очередной нашей атаки Дмитрий Тихон схлопотал от судей "двушник" за чрезмерно бурные претензии, и чисто теоретические шансы "Лады" спастись окончательно сползли к нулю.