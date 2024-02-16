В 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области

В 2024 г. в Самарской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км. Из них 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участок в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.
Также в составе дорог регионального значения в 2024 г. начнется ремонт 10 мостов общей протяженностью 500 погонных метров, работы на трех из них будут завершены к концу года. Ремонт остальных мостов будет завершен в 2025 году.
Дорожным нацпроектом в 2024 г. будет хвачено 15 районов Самарской области — Кошкинский, Волжский, Ставропольский, Красноярский, Хворостянский, Большеглушицкий, Кинельский, Богатовский, Красноармейский, Пестравский, Шенталинский, Елховский, Нефтегорский, Алексеевский и Похвистневский районы.
В рамках капитального ремонта региональных дорог в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения. Новые безопасные участки появятся в деревне Новое Фейзуллово Кошкинского района, селе Жигули и поселке Луначарский Ставропольского района, селах Киндяково, Старый Буян, Калиновка и поселке Украинка Красноярского района, а также в поселке Прогресс Красноярского района.
Также в ходе ремонта дорог будут проведены работы по обустройству дополнительных пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей, установке современных светофорных объектов, устройству барьерного ограждения, новых дорожных знаков, дорожной разметки.
К концу 2024 г. с уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Напомним, что с 2019 по 2023 гг. по национальному проекту в Самарской области в нормативное состояние приведено более 1800 км дорог.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?