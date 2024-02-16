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Дорожное строительство Транспорт и связь

В 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. в Самарской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км. Из них 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участок в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.

Также в составе дорог регионального значения в 2024 г. начнется ремонт 10 мостов общей протяженностью 500 погонных метров, работы на трех из них будут завершены к концу года. Ремонт остальных мостов будет завершен в 2025 году.

Дорожным нацпроектом в 2024 г. будет хвачено 15 районов Самарской области — Кошкинский, Волжский, Ставропольский, Красноярский, Хворостянский, Большеглушицкий, Кинельский, Богатовский, Красноармейский, Пестравский, Шенталинский, Елховский, Нефтегорский, Алексеевский и Похвистневский районы.

В рамках капитального ремонта региональных дорог в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения. Новые безопасные участки появятся в деревне Новое Фейзуллово Кошкинского района, селе Жигули и поселке Луначарский Ставропольского района, селах Киндяково, Старый Буян, Калиновка и поселке Украинка Красноярского района, а также в поселке Прогресс Красноярского района.

Также в ходе ремонта дорог будут проведены работы по обустройству дополнительных пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей, установке современных светофорных объектов, устройству барьерного ограждения, новых дорожных знаков, дорожной разметки.

К концу 2024 г. с уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Напомним, что с 2019 по 2023 гг. по национальному проекту в Самарской области в нормативное состояние приведено более 1800 км дорог.

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